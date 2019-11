12:20 Uhr

Unbekannte richten hohen Schaden an

Vor allem in Höchstädt ging es offensichtlich rund. Wer reißt denn Fahrpläne aus einem Schaukasten heraus? Schlägt mit einer Weinflasche eine Scheibe ein? Und, und, und...

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Raum Höchstädt zu mehreren Sachbeschädigungen. Am Bahnhof schlugen die Täter einen Schaukasten ein und rissen die Fahrpläne heraus.

Gesucht wird ein Jugendlicher mit auffallend weißer Jacke

In der Friedrich-von-Teck-Straße schlugen zwei Jugendliche mit einer Weinflasche die Schaufensterscheibe eines Ladens ein und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro. Einer der beiden Jugendlichen soll eine schwarze, der andere eine auffällig weiße Jacke getragen haben.

Vor der Lauinger Berufsschule muss das Pflaster jetzt ausgetauscht werden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten unbekannte Täter in der Friedrich-Ebert-Straße in Lauingen vor der dortigen Berufsschule das Pflaster. Wie die Anzeigenaufnahme vor Ort ergab, hatten vermutlich Jugendliche mit ihren Zweirädern in der Nacht Fahrversuche und vielleicht auch Reparaturarbeiten gemacht, wodurch das Pflaster beschädigt wurde. Laut Polizei muss es ausgetauscht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Dillingen: Peugot verkratzt - und wie!

Ein in der Weberstraße in Dillingen geparkter Peugeot wurde am Mittwochabend zwischen 17 und 19 Uhr beschädigt. Ein Unbekannter verkratzte die linke Schiebetür und einen Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu diesen Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (pol)

