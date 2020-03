vor 10 Min.

Unbekannte stehlen einen Anhänger

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in Gundelfingen.

Der Vorfall ereignete sich in der Allewindstraße in Gundelfingen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits zwischen dem 13. und 29. März. Der Autoanhänger stand im Hof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Allewindstraße in Gundelfingen. Er ist von der Firma Stema und hat einen Wert von rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

