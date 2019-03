27.03.2019

Unbekannte suchen Kieswerk heim

Scheiben an Wiegehaus eingeschlagen

Der Mitarbeiter eines Kieswerks an der Holzheimer Straße in Dillingen stellte am Sonntag fest, dass am Wiegehaus mehrere Scheiben eingeschlagen wurden. Wie die Polizei mitteilt, tauchten an der Zugangstür auch Aufbruchsspuren auf. Der oder die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, in das Gebäudeinnere zu gelangen. Der Schaden an der Scheibe wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Themen Folgen