Unbekannte wollen in Weisingen Senioren bestehlen

Senioren haben am Freitag in Weisingen einen Unbekannten in ihr Haus gelassen und ihm Schmuck und andere Wertgegenstände gezeigt. Dann kam die Tochter hinzu.

Betrüger wollten am Freitag offensichtlich Senioren in Weisingen bestehlen. Als eine Frau am Nachmittag gegen 13.20 Uhr nach Hause in das gemeinsam mit ihren Eltern bewohnte Anwesen kam, traf sie einen fremden Mann in der Wohnung der betagten Eltern an. Ihre Mutter wollte gerade dem Unbekannten ihren Schmuck und Wertgegenstände zeigen. Mit welchem Vorwand der fremde Mann in das Haus gekommen war, ist nicht bekannt. Die Tochter verwies den Mann unverzüglich aus dem Haus. Der Unbekannte fuhr mit einem silbernen Auto, das von einem unbekannten Mann gesteuert wurde, in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei gibt Tipps

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine unbekannten Personen ohne ersichtlichen Grund in die Wohnung zu lassen und über Wertgegenstände zu sprechen. Zudem sollte in solchen Fällen das Autokennzeichen notiert und unverzüglich die Polizei verständigt werden. (pol)

