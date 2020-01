12:28 Uhr

Und hoch die Beine! Beim Teeniegardetreffen in der Nordschwabenhalle

Der Fasching ist im Landkreis in vollem Gang. Dazu gehört auch das Treffen der Teeniegarden. Das fand in der Nordschwabenhalle in Höchstädt statt.

Mit großer Begeisterung zeigten die Jugendlichen der verschiedenen Faschingsvereine dabei ihr Können. Die Halle war am Freitagabend gut gefüllt, die Stimmung war toll: Das Publikum klatschte bei jedem Auftritt begeistert mit und feuerte die Mädchen an. Zu den auftretenden Garden gehörten natürlich auch die Gastgeber – die Teeniegarde der Höchstädter Schlossfinken. Eine große Bildergalerie von dem bunten Abend in der Nordschwabenhalle finden Sie hier





