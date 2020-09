vor 57 Min.

Unfälle: Dillinger Polizei warnt vor Wildwechsel

Auch in der Nacht auf Mittwoch hat es im Landkreis Dillingen wieder mehrere Wildunfälle gegeben.

Nach Angaben der Polizei ist um 6.25 Uhr ein Wagen bei Lutzingen mit einem Hasen zusammengeprallt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Zwischen Höchstädt und Warnhofen ist am Dienstagabend um 20.20 Uhr ein Wagen mit einem Reh kollidiert. Das Tier wurde getötet, der am Pkw entstandene Sachschaden muss noch begutachtet werden. Kurz darauf wurde auf der Kreisstraße DLG 11 zwischen Aislingen und Lauingen ebenfalls ein Reh von einem Pkw erfasst und getötet. Auch hier steht die Schadenshöhe noch aus.

Dillinger Polizei appelliert: Geschwindigkeit drosseln

Die Polizei Dillingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Achtsamkeit im Straßenverkehr. Vor allem in der Dämmerung kommen Wildtiere aus ihren geschützten Bereichen um auf den angrenzenden Feldern nach Futter zu suchen. In Waldrandlagen und bei abgeernteten Feldern sollte die Geschwindigkeit reduziert und jederzeit mit dem Auftauchen von Wildtieren gerechnet werden.

So reagiert man bei einem Wildunfall richtig

Sollte es zu einem Unfall mit einem Wildtier kommen, ist dies umgehend der Polizei mitzuteilen. Sollte das Tier nicht von der Fahrbahn entfernt werden können, ist die Unfallstelle abzusichern, damit keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. (pol)

