09:30 Uhr

Unfall: Auto macht sich selbstständig

In Bissingen vergaß eine Frau, die Handbremse zu ziehen. Daraufhin machte sich ihr Auto selbstständig.

Weil eine Frau vergaß, die Handbremse zu ziehen, rollte ihr Auto davon.

Ein Auto ist seiner Besitzerin am Mittwoch in Bissingen einfach davongerollt. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 71-Jährige ihr Fahrzeug gegen 16.30 Uhr in der Hohenburgstraße und verließ dieses für einen kurzen Moment. Dabei vergaß sie, die Handbremse anzuziehen.

1000 Euro Sachschaden

Der Pkw macht sich daraufhin selbstständig und rollte gegen ein anderes geparktes Auto. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen