vor 23 Min.

Unfall: Polizei sucht Fahrradfahrer mit Shisha

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der einen Unfall in Wertingen verursacht hat.

Ein Fahrradfahrer mit einer Shisha unter dem Arm verursacht einen Unfall in Wertingen. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Zu einem Gesamtschaden von rund 8000 Euro ist es bei einem Auffahrunfall am Mittwoch in Wertingen gekommen. Laut Polizei fuhr gegen 16.25 Uhr ein bisher unbekannter Jugendlicher mit seinem silberfarbenen Fahrrad die Pestalozzistraße in Richtung Ebersberg bergab und wollte nach links abbiegen. Hierbei fuhr er auf der Gegenfahrbahn. Die 60-jährige Fahrerin eines Mercedes musste deshalb stark abbremsen.

Unfall in Wertingen: Polizei sucht Radfahrer

Eine hinter ihr fahrende 22-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Gefahrenbremsung zu spät und fuhr auf den Wagen der 60-Jährigen auf. Der Fahrradfahrer flüchtete den Ebersberg bergab. Es liegt eine vor Beschreibung: Der Radler war etwa 15 Jahre alt, hatte südländisches Äußeres sowie schwarze Haare. Unter dem Arm hielt er eine Shisha. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

