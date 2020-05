10:14 Uhr

Unfall: Sonne blendet Fahrer

Der Citroën-Fahrer wurde nach Polizeiangaben geblendet und übersah die abbiegende Fahrerin.

An der Einmündung Gundelfinger Straße/ Römerstraße in Lauingen kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 44-Jähriger übersah nach Angaben der Polizei aufgrund der tief stehenden Sonne, dass ein vor ihm fahrender Pkw abbiegen wollte. Der Fahrer prallte mit seinem Citroën dabei auf das Heck des Fahrzeugs. Die 24-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro. (pol)

