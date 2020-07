08:41 Uhr

Unfall bei Gundelfingen: Drei Schwerverletzte auf der B16

Auf der B16 bei Gundelfingen stoßen zwei Autos zusammen. Drei Personen werden schwer verletzt. Die Feuerwehr ist mit schwerem Gerät im Einsatz.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten ist es am Sonntag gegen 20.20 Uhr auf der B16 bei Gundelfingen gekommen. Eine 29-jährige BMW-Fahrerin wollte laut Angaben der Polizei von der Kreisstraße DLG 12 an der Auffahrt Gundelfingen Süd nach links in Richtung Günzburg auffahren. Sie nahm einer 52-Jährigen die Vorfahrt, die mit ihrem Opel auf der B16 in Richtung Dillingen unterwegs war. Es kam zur Kollision der Autos.

Schwerer Unfall auf der B16 bei Gundelfingen

Die 29-Jährige musste von der Gundelfinger Feuerwehr mit schweren Rettungswerkzeugen aus ihrem Wagen befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert. Die 52-Jährige sowie ihre 13 und 14 Jahre alten Mitfahrer hingegen wurden schwer verletzt. Die 52-Jährige und der 13-Jährige wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, der 14-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in das Augsburger Universitätsklinikum geflogen werden.

25.000 Euro Sachschaden

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Die B16 musste im betreffenden Streckenabschnitt für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden. Für die entsprechenden Maßnahmen war die Feuerwehr Gundelfingen mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei wurde für die Beschilderung und Reinigung der Fahrbahn verständigt. (pol)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen