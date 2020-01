16:23 Uhr

Unfall bei Waldarbeiten: Ast trifft Arbeiter am Kopf

Bei Waldarbeiten in Schwenningen (Symbolfoto) hat ein Ast einen 48-Jährigen am Kopf getroffen.

Bei Arbeiten im Wald in Schwenningen hat ein Ast einen 48-Jährigen am Kopf getroffen. Warum der Mann Glück im Unglück hatte.

Von Berthold Veh

Bei Baumfällarbeiten mit einer Motorsäge in einem Wald in Schwenningen hat sich am Samstagmittag ein etwa 3,5 Meter langer Ast gelöst. Er traf einen der Arbeiter, einen 48-Jährigen, am Kopf.

Mann verliert lediglich das Bewusstsein

Der Mann hatte Glück im Unglück, er verlor laut Polizeibericht dank seiner vollständigen Schutzausrüstung lediglich das Bewusstsein.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Der 48-Jährige musste zur Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Donauwörth geflogen werden. Der zweite Arbeiter, ein 29-Jähriger, muss sich nun nach Angaben der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (pol)

