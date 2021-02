vor 16 Min.

Unfall in Gundelfingen: Mann fährt erst gegen Verkehrsschild, dann gegen Baum

Auch in Dillingen kracht es. Bei einem Unfall werden zwei Personen verletzt leicht verletzt. Ein Säugling ist beteiligt.

Gekracht hat es am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr in der Lauinger Straße in Gundelfingen. Laut Polizei ist ein 55-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit von seiner Fahrspur abgekomen und überfuhr dabei eine mittig gelegene Verkehrsinsel. Dabei riss er auch ein Verkehrszeichen um und prallte anschließend gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von 3100 Euro.

Autos aufeinandergeschoben

Gegen 8.40 Uhr hielt ein 22-jähriger Wertinger mit seinem Pkw am Fahrbahnrand der an der Donaubrücke in Richtung Dillingen an, um einen verlorenen Gegenstand aus dem Beifahrerraum aufzuheben. Ein nachfolgender Autofahrer sowie eine weitere Pkw-Fahrerin hielten daraufhin verkehrsbedingt hinter ihm an. Eine wiederum nachfolgende 41-jährige Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte auf auf das Auto der Frau vor ihr, deren Pkw es wiederum auf den Autofahrer vor ihr geschoben hatte.

14.500 Euro Schaden

Die Unfallverursacherin und die 38-jährige Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Da sich in ihrem Auto ein zweieinhalb Monate alter Säugling befand, wurde das Kind gemeinsam mit der Mutter vorsorglich ins örtliche Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 14500 Euro. (pol)

