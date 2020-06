29.06.2020

Unfall in Lauingen: Lastwagen kracht gegen Mauer

In Lauingen ist ein Lastwagen gegen eine Mauer gekracht.

Ein Lastwagen kommt beim Abbiegen in den Josef-Feller-Weg von der Fahrbahn ab. Dann fährt er gegen eine Garage.

Ein Lastwagen ist in Lauingen am Montagnachmittag gegen eine Mauer gekracht. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage. Demnach war das Fahrzeug beim Abbiegen auf den Josef-Feller-Weg im Osten der Stadt von der Fahrbahn abgekommen und in die Garage einer ansässigen Firma gefahren. Grund dafür waren wohl gesundheitliche Probleme. Obwohl der Fahrer den Sattelzug noch zum Stehen bringen konnte, rollte das Fahrzeug noch weiter.

Der Lastwagen war nach dem Unfall in Lauingen noch fahrbereit

Im Einsatz waren neben Sanitäter und Notarzt auch die Feuerwehr Lauingen. Der 45-jährige Fahrer konnte unverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Am Lastwagen entstand ein leichter Sachschaden, so riss etwa die Windschutzscheibe ein. Das Fahrzeug konnte im Anschluss durch eine Spedition von der Unfallstelle entfernt werden. (mayjo)

