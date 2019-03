vor 36 Min.

Ungeklärte und geklärte Unfallfluchten in Wertingen und Dillingen

Ein betrunkener Autofahrer verursacht 4000 Euro Schaden und flieht vor den Augen mehrerer Zeugen - bisher erfolgreich. Ein anderer Täter wurde ermittelt.

Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer stieß in der Nacht auf Sonntag kurz vor 0 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen einen Metallzaun am Tennisplatz an der St.-Peter-Straße im Wertinger Ortsteil Hirschbach, teilt die Polizei mit.

Für die Alkoholisierung des Unbekannten spricht auch, dass er im Anschluss noch gegen die Fahrerseite eines geparkten Autos stieß. Umherstehende Gäste einer in unmittelbarer Nähe stattfindenden Geburtstagsfeier stellten sich dem Autofahrer in den Weg, um seine Weiterfahrt zu verhindern. Der Mann flüchtete jedoch nach einem kurzen Wortgefecht, zunächst über einen angrenzenden Acker, dann über Feldwege, in Richtung Langenreichen beziehungsweise Kühlenthal.

4000 Euro Schaden angerichtet - und noch nicht gefasst

Trotz einer Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnte der Mercedes mit FDB-Kennzeichen (Friedberg/ Landkreis Aichach-Friedberg) des Flüchtigen nicht mehr gestellt werden. Auch eine Überprüfung der Halteranschrift durch eine Streife der Polizei Aichach verlief negativ.

Am geparkten Auto und am Zaun entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Mercedes des Unfallverursachers wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Nach Aussagen der Zeugen war der Autofahrer etwa 25 Jahre alt und augenscheinlich erheblich alkoholisiert.

Vom Zeugen angesprochen und trotzdem abgehauen

Auch in Dillingen kam es zu einer Unfallflucht, obwohl ein Zeuge den Verursacher bereits vor Ort auf den Schaden angesprochen hatte. Der Autofahrer hatte am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Tiefgarage eines Supermarkts in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen beim Rangieren einen geparkten Wagen touchiert. Obwohl er von einem Zeugen auf den Schaden angesprochen wurde, entfernte er sich aus der Tiefgarage.

Der Zeuge hinterließ am geparkten Auto seine Kontaktdaten sowie das Kennzeichen des Täters. Der Halter des angefahrenen Autos erstattete dann Anzeige bei der Dillinger Polizei. Über das Kennzeichen konnte der Unfallverursacher, ein 64-Jähriger, ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. (pol)

