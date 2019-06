vor 59 Min.

Unser Team Schweinehund ist bereit!

Er rückt näher – der Wertinger Stadtlauf. Das „Schweinehund“-Team unsere Zeitung ist in die vierte Trainingswoche gestartet. Auch die Gymnastik und Aufwärmübungen dürfen bei unseren Laufeinheiten am Donauufer in Dillingen natürlich nicht fehlen.

Am Samstag gehen unsere Läufer in Wertingen beim Stadtlauf an den Start. Jetzt wird es ernst.

Von Tanja Ferrari

Sie trainieren. Ein letztes Mal. Auch am Dienstagabend ist die Motivation am Donauufer ungetrübt hoch, und das trotz lästigen Stechmückenbefalls. Sechs Wochen ist es nun her, dass unsere „Schweinehund“-Läufer in das erste Training gestartet sind. Unter dem Motto „von 0 auf 6“ haben sie fleißig und ausgiebig auf den sechs Kilometer langen Wertinger Stadtlauf trainiert. Am Samstag ist es nun so weit, das Ziel ist in Sicht.

Das sagt Trainer Werner Kraus

Trainer Werner Kraus ist zufrieden: „Wir sind alle in einem sehr guten Trainingszustand.“ Alle Läufer schaffen den Stadtlauf, da sind sich alle einig. Unter dem Motto „Ein Team, ein Ziel“ werde das eine tolle Erfahrung. Damit die Gruppe bestens vorbereitet ist, haben die Trainer Werner Kraus und Uli Weber beim letzten Training auf Sprints konzentriert, um auf das hügelige Gelände beim Stadtlauf nachzuahmen. „Alle Läufer haben bisher super mitgemacht“, sagt Weber.

Ein letztes Mal trainieren die „Schweinehund“-Läufer am Dienstagabend am Donauufer. Damit sich die Teilnehmer am Samstag nicht aus den Augen verlieren, gibt es für jeden ein blaues Teamshirt von Sport Kraus Dillingen. Bild: Simone Bronnhuber

Mit einem stolzen Lachen durch das Ziel

Damit nichts schief geht, hat auch er eine Strategie für Wertingen. „Ich werde ein Tempo vorgeben und wer aus der schnellen Trainingsgruppe mit mir läuft, kommt sicher durch das Ziel“, sagt er. Wer schneller oder langsamer ist, läuft sein eigenes Tempo. Was zählt: Unser Team Schweinehund kommt ins Ziel – mit einem stolzen Lachen.

Der Wertinger Stadtlauf findet am Samstag, 15. Juni, ab 17.30 Uhr, in der Innenstadt statt.

