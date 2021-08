Unterbechingen

vor 47 Min.

Diese beiden machen ihren eigenen Schaumwein in Unterbechingen

Plus Peter Baumgartner und Sophia Spitzer produzieren mit ihrem Start-up ihren eigenen Cidre in Unterbechingen. Ihr erster Jahrgang steht schon in den Regalen. Was es mit "Schnitz und Butzen" auf sich hat.

Von Jonathan Mayer

Ihren ersten Versuch finden Peter Baumgartner und Sophia Spitzer ziemlich gelungen. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt“, sagt Baumgartner und grinst. „Und man hat jedes Jahr nur einen Versuch.“ Die beiden stehen im engen Keller seines Wohnhauses in Unterbechingen, zwischen hunderten Flaschen, in ihren Händen ein Weinglas, darin der erste Jahrgang von „Schnitz und Butzen“, ihrem eigenen, von Hand gemachten Schaumwein.

