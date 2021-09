Unterliezheim

vor 7 Min.

Nachruf: Unterliezheim trauert um Anton Hurler

In Buch und Umgebung trauern Menschen um ein vierjähriges Kind, das am Freitag bei einem Unfall ums Leben gekommen ist.

Plus Eine große Trauergemeinde nimmt Abschied von einem Mann, der das politische, kirchliche und gesellschaftliche Leben geprägt hat. Anton Hurler ist gestorben.

Von Berthold Veh

Die Nachricht hat nicht nur in Unterliezheim tiefe Trauer hervorgerufen. Anton Hurler ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Und das völlig überraschend. Noch am Donnerstagabend vor dem 10. September hatte der frühere Kirchenpfleger einen neuen Arbeitsvertrag mit der Kirchenverwaltung unterschrieben – in der Absicht, wie gewohnt in den kommenden Jahren anstehende Aufgaben mit großer Gewissenhaftigkeit zu erledigen. Zwei Stunden nach dem Treffen ist Anton Hurler gestorben. „Der völlig überraschende und plötzliche Tod von Anton hat viele Menschen in unserem Ort und darüber hinaus tief erschüttert“, sagte Landrat Leo Schrell in seiner Kondolenzrede bei der Trauerfeier in der Pfarrkirche St. Leonhard in Unterliezheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen