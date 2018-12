08:58 Uhr

Ursula Poser und ihre Welt der Bücher

Wer nicht weiß, was er lesen soll, kommt bei Ursula Poser gerade recht. Jetzt geht die in Wertingen arbeitende Buchhändlerin in den Ruhestand. Aber so ganz loslassen will sie noch nicht

Von Hertha Stauch

Im vorweihnachtlichen Geschäftstrubel hatte sie gar keine Zeit, daran zu denken, was ihr in Kürze bevorsteht: Ursula Poser, allseits bekannte Buchhändlerin bei Gerblinger in Wertingen, steht ihren Fans ab dem Neuen Jahr nur noch zeitweise zur Verfügung. Sie tritt in den Ruhestand und arbeitet nur noch geringfügig. Das mögen viele bedauern, denn Ursula Poser war ein besonderer Anziehungspunkt am Marktplatz – zunächst in der Buchhandlung Maximilian, als diese schloss, zwei Häuser weiter bei Gerblinger.

Poser stammt aus Bonn

Die Frohnatur aus dem Rheinland war und ist stets für einen gut aufgelegten Plausch zwischen Krimis, Bildbänden und Biografien zu haben. Wer nicht weiß, wonach im gerade literarisch zumute ist, der ist bei Ursula Poser gut aufgehoben: „Ich freue mich wie Bolle, ich hab das perfekte Buch für sie“, sagt sie, nachdem sie ihren Kunden von oben nach unten gemustert hat und seinen Typ einordnen kann. Und das in ihrem rheinländischen Slang, der Farbe und Leichtigkeit ins behäbig-schwäbische Städtchen bringt. Ursula Poser stammt aus Bonn, machte 1970 eine Buchhändler-Lehre in der Unibuchhandlung Erlangen, befasste sich dort vor allem mit Fachliteratur. Nach der Ausbildung wechselte sie wieder nach Bonn – eine „spannende Zeit, in der den Verkäufern der Spiegel am Montag aus den Händen gerissen wurde“, erzählt sie. In Bonn wurde der Berufsanfängerin gleich eine verantwortungsvolle Aufgabe zugeteilt. Kaum dort angekommen, musste sie schon eine Autorenlesung in der Godesberger Stadthalle mit dem bekannten Investigativ-Journalisten Günter Wallraff managen. „Da war die Saat gelegt“, meint sie mit Blick auf die Begeisterung für ihren Beruf. (Lesen Sie auch: Schöne Bescherung für den regionalen Handel )



Der Liebe wegen in die Zusamstadt

An die Donau und an die Zusam kam sie später der Liebe wegen. Ihr zukünftiger Mann wurde in Dillingen stationiert, seit 1976 lebt sie dort mit ihrer Familie – sie ist Mutter einer Tochter und Oma eines Enkelkindes in Dillingen – und ist dort heimisch geworden. Zur weiteren Heimat zählt sie auch das Zusamtal, wo sie seit Jahren arbeitet. „Mir gefällt das Persönliche, das ich mir hier mit meinen Kunden aufgebaut habe“, schildert sie das Gefühl der Vertrautheit, das entstanden ist. „Wenn einer zu uns kommt, dann geht er selten ohne Buch heraus.“

Sie genieße es, in Wertingen zu arbeiten: „In einer Großstadt würde ich untergehen, ich brauche den Kontakt zu den Menschen.“ Besonders freut sie, dass inzwischen auch junge Leute zu ihrem Klientel zählen. Deshalb macht sie sich auch mit jungen Autoren vertraut. „Bei jungen Autoren gibt es immer wieder Überraschungen. Dabei lasse ich mich nicht aus dem Konzept bringen, auch wenn die Rezensionen schlecht waren“, bildet sie sich ihr eigenes Urteil. Den Kontakt zu jungen Leuten sucht sie vor allem in den Schulen, wo sie zum „Welttag des Buches“ Literatur vorstellt. Dabei ist sie zuversichtlich, dass das gedruckte Buch auch bei jungen Leuten seinen Bestand haben wird. „Ein E-Book kann nicht das Gedruckte vermitteln“, meint Poser. Zumal mit einem echten Buch auch alle Sinne angesprochen werden – „dieses Lesevergnügen kann nur ein Printbuch vermitteln.“

Ihr Lieblingsbuch heißt "Mittagsstunde"

Sie selbst ist ein absoluter Krimifan und -experte und hat auch ein Fabel für Biografien und Gesellschaftsromane. Ihr Beruf erfordert dabei eine ständige Neuorientierung: „Man muss sich immer weiterbilden und das auch im privaten Bereich tun“, spricht sie über die Fülle an Literatur und Büchern, die ständig auf den Markt geworfen wird. Als Buchhändlerin gibt sie Orientierung, hilft bei der Auswahl und akzeptiert auch, wenn es Bestseller gibt, die ihr persönlich nicht so liegen. „Das Buch ´Jesus Maria´ zum Beispiel war der Kassenschlager als Geschenk für Weihnachten.“ Das hätten die Leute gekauft, weil sie sicher waren, dass es unterm Tannenbaum ankommt. (Kommt nach Weihnachten der Umtausch-Wahnsinn? )



Persönlich empfiehlt Ursula Poser derzeit die „Mittagsstunde“ von Dörte Hansen – ein Dorf- und Familienroman vom Verschwinden der bäuerlichen Welt. Ein Thema, mit dem wohl Ursula Poser direkt an das Leben ihrer Kunden aus dem Zusamtal anknüpfen kann. Sie selbst will im Ruhestand neugierig bleiben. Nicht nur für Bücher, sondern auch beim Thema Reisen: „Ich bin sehr neugierig und warte ab, was das Leben noch für Überraschungen bringt...“

