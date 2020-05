vor 53 Min.

VG Holzheim: Simon Peter ist Vorsitzender

Zum Nachfolger Friegels gewählt

Die Verwaltungsgemeinschaft Holzheim, bestehend aus Aislingen, Glött und Holzheim, hat einen neuen Gemeinschaftsvorsitzenden. Simon Peter beerbt damit Holzheims jahrzehntelanges Oberhaupt Erhard Friegel im doppelten Sinne. Friegel hatte als Bürgermeister der Aschberggemeinde die vergangenen zwei Amtsperioden zusätzlich die Geschicke der Verwaltungsgemeinschaft geleitet. Nun übernimmt Bürgermeister Simon Peter diese Aufgabe. Ebenso einstimmig wurde Aislingens Bürgermeister, Jürgen Kopriva, zum Stellvertreter wiedergewählt.

Das Hauptaugenmerk des Gemeinderates liegt auf den Personalangelegenheiten der VG. In der jüngsten Sitzung wurde außerdem beschlossen, dass die Bürgermeister Kopriva, Peter und Friedrich Käßmeyer in ihren Gemeinden als Standesbeamte weiterhin Trauungen vornehmen dürfen. Die Verwaltungsgemeinschaft hat zwei Ausschüsse, die in der Sitzung besetzt wurden. Im Personalausschuss beraten die Bürgermeister und Reiner Brenner, Geschäftsstellenleiter der VG. Den Rechnungsprüfungsausschuss bilden Bernd Sluka aus Glött und Stefan Hoser aus Aislingen unter Vorsitz von Rainer Egger (Gemeinde Holzheim).

Die Haushaltssatzung für 2020 der VG Holzheim wurde einstimmig beschlossen. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von rund einer Million Euro, der Vermögensetat liegt bei rund 800000 Euro. (pov) Foto: Peter

Themen folgen