vor 20 Min.

Vandalen hinterlassen Hakenkreuz am Holzheimer Sportplatz

Jemand hat ein Hakenkreuz in den Sand des Beachvolleyballfeldes in Holzheim gezeichnet.

Unbekannte haben ein Hakenkreuz in den Sand des Beachvolleyballfeldes in Holzheim gezeichnet. Außerdem wurden Torpfosten und eine Bank mit Farbe besprüht.

Unbekannte haben am Sportplatz in Holzheim einen Sachschaden von etwa 200 Euro angerichtet und ein Hakenkreuz hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Sonntag, 25. August, 13 Uhr, und Dienstag, 27. August, 18 Uhr auf dem Platz am Sudetenweg die Torpfosten am Fußballfeld sowie eine Sitzbank mit blauer Farbe besprüht.

Hakenkreuz in den Sand gezeichnet

Außerdem wurde in den Sand des Beachvolleyballfeldes ein Hakenkreuz gezeichnet. Der Zeuge, der das Symbol entdeckte, machte es sofort unkenntlich und informierte die Polizei.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

