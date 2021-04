Vandalen ziehen durch Lauterbach und richten hohen Schaden an

Einen Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro richteten Unbekannte im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach an.

Am frühen Montagmorgen zwischen 2 und 4 Uhr zogen die Täter nach Angaben der Polizei durch den Ort. In der Riedstraße, in der Erwin-Müller-Straße, in der Badstraße, in der Schulstraße und in der Straße ‚Unterer Kirchberg‘ sowie in der Straße ‚Am Trog‘ mehrere Fahrzeuge beschädigt und dabei vorwiegend die Fahrzeugreifen zerstochen.

Die Wertinger Polizei sucht Zeugen

Des Weiteren schoben die Vandalen ein Mofa von der Bahnhofstraße zur Kirchstraße, beschädigten dieses und entwendeten das daran angebrachte blaue Versicherungskennzeichen 889MOJ. Insgesamt liegt der mutwillig verursachte Sachschaden bei rund 6.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Graffiti am Wertinger Scheunentor aufgetaucht

Die Wertinger Polizei meldet einen weiteren Vorfall an Sachbeschädigung: Ein bislang unbekannter Täter brachte im Zeitraum zwischen 3. und 10. April auf eine Scheunenwand im Mühlwinkel in Wertingen ein Graffiti auf und verursachte damit mutwillig einen Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

