vor 37 Min.

Vandalismus an der Gundelfinger Mittelschule

Unbekannte haben zwei Glasscheiben eingeworfen und drei Graffiti gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Mittelschule in Gundelfingen haben Vandalen einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Zeit von Montag, 5. August, bis zum Dienstag gegen 12 Uhr zwei Glasscheiben an der Zugangstür mit einem Stein eingeworfen. Außerdem wurden drei Graffiti in grüner Farbe an die Hauswände gesprüht. (pol)

Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Dillingen:

Themen Folgen