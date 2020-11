11:30 Uhr

Vandalismus nicht nur im Gundelfinger Schnellepark

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für mehrere Fälle von Vandalismus im Landkreis. Im Gundelfinger Schnellepark wurden Hinweisschilder für die Maskenpflicht gewaltsam abgerissen und in die Brenz geworfen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, wurden an der Umweltstation Mooseum an der Schlossstraße in Bächingen ein Holzpavillon sowie ein Mülleimer beschädigt.

Am Pavillon wurden mehrere Bretter weggetreten. Außerdem traten Unbekannte mehrmals gegen den Mülleimer. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Wer richtete in Gundelfingen den Schaden an?

Die Polizei vermutet, dass sowohl die Schäden in Gundelfingen, die am Donnerstagabend um 22 Uhr festgestellt wurden, als auch in Bächingen von Jugendlichen verursacht wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 an die Polizei zu wenden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen