18:26 Uhr

Vatertag: Wenn Männer paddeln und Ferkel um die Wette laufen

Besser hätte das Wetter am Vatertag nicht sein können. Im Landkreis Dillingen wurde viel gefeiert.

Von Berthold Veh

Traumhaftes Wetter bei Temperaturen um die 20 Grad – das Wetter am Vatertag war ideal für jegliche Art von Feier im Freien. Ein Vatertagsfest richtete am Donnerstag auch der Bürgerwehr-Spielmannszug in der Alois-Moser-Straße in Lauingen aus.

Spielmannszug unterstützt unser Leserhilfswerk

Beim Maßkrugschieben (oben) entdeckten diese Teilnehmer das Kind im Manne. Die Gaudi diente auch noch einem guten Zweck, denn der Spielmannszug unterstützt mit seinem Fest die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Auf dem Rögerhof liefen Schweinchen um die Wette

Ein Spektakel waren auch das Ferkelrennen auf dem Hof der Familie Röger in Schretzheim (Mitte) und die Bootsgaudi bei Gremheim.

Bootsgaudi fand nicht auf der Donau statt

Den Wettbewerb auf dem Fluss mussten die Donaubootsfahrer wegen Hochwasser aber absagen. Dafür paddelten sieben Mannschaften zur Freude der Besucher auf einem kleinen See nahe der Treidelhalle, wo anschließend gefeiert wurde, um die Wette.

Themen Folgen