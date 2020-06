12:20 Uhr

Verkäuferin packt Ladendieb in Lauingen - der reißt sich los

Nach einem Diebstahl in Lauingen packte die Verkäuferin den Dieb am Arm. Der konnte sich allerdings losreißen. (Symbolbild).

Ein Dieb wird in Lauingen auf frischer Tat ertappt. Er kann trotz des Einsatzes der Verkäuferin fliehen.

Ein Ladendieb ist am Freitag in Lauingen auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Kundin in einem Drogeriegeschäft gegen 15.30 Uhr, wie der Mann ein Parfüm in seine um den Bauch geschnürte Jackentasche steckte. Die Kundin wandte sich an eine Verkäuferin, welchen den unbekannten Mann zur Rede stellte.

Dieser ergriff daraufhin sofort die Flucht. Die Verkäuferin rannte hinterher und konnte den Mann im Eingangsbereich zwar noch am Arm ergreifen. Er jedoch zerrte seinen Arm weg und rannte die Herzog-Georg-Straße in südwestlicher Richtung davon. Von der verständigten Polizei konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise zur Aufklärung der Straftat gehen an die Polizei Dillingen, Telefon 09071/560 zu melden.

