vor 20 Min.

Verkehrsinsel beschädigt

Unfallfluchten und andere Verstöße

Mehrere Fälle von Unfallfluchten und Fahren ohne Führerschein teilt die Dillinger Polizei mit:

In Gundelfingen hat die Dillinger Straßenmeisterei am Montag bemerkt, dass die Verkehrsinsel an der Abfahrt der B16 in Richtung Peterswörth beschädigt wurde. Ein Unbekannter hat beim Überfahren mit seinem Wagen die Graniteinfassung zum Teil herausgerissen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. In Lauingen ist, wie jetzt mitgeteilt wurde, am 20. November ein weißer BMX2 beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 9 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Landwirtschaftsschule an der Dillinger Straße und wurde im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1300 Euro. Ebenfalls in Lauingen, am Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Lauinger Straße, ist am Montag ein weißer VW Beetle beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11 und 11.30 Uhr. Ein Autofahrer hat den VW an der linken Fahrzeugtür touchiert und dabei einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. An der Tür stellten die Polizeibeamten blauen Lack vom unfallverursachenden Fahrzeug fest. In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. Außerdem hat die Polizei zwei Autofahrer gestoppt. Gegen sie wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt: Am Montag traf es einen Autofahrer in der Dillinger Kapuzinerstraße, der bei Rot über die Ampel gefahren war. Der 34-Jährige hat keinen Führerschein. Ein Gleichaltriger ist eine halbe Stunde vorher in Gundelfingen kontrolliert worden. Er saß am Steuer eines Kleinlasters. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 34-jährige Fahrer ein Fahrverbot vorlag und sein Führerschein eingezogen werden sollte. Beide Männer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. (pol)