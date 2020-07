11:00 Uhr

Verkehrsunfall: Auto überschlägt sich im Weizenfeld

Ein Jugendlicher fährt unter Drogeneinfluss Mofa. Und mehrere Autofahrerinnen kommen von der Fahrbahn ab.

Sonntag ist Ruhetag – jedoch nicht für die Polizei. Ein 17-Jähriger, der gestern um 9.35 Uhr im Jakobstal in Dillingen mit seinem Mofa unterwegs war, wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei ergaben sich der Verdacht auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Drogenschnelltest bestätigte dies. Dieser verlief positiv auf Cannabisprodukte. Beim Jugendlichen wurde deswegen eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Verkehrsunfall bei Fristingen: Zwei Autos landen im Graben

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es einige Stunden später, um 13.10 Uhr bei Fristingen. Eine 75-Jährige war mit ihrem Pkw und Wohnwagen auf der Staatsstraße 2030 von Kicklingen in Richtung Dillingen unterwegs. Eine weitere Autofahrerin überquerte von der Verlängerung des Priehlwegs in Fristingen die Staatsstraße geradeaus in Richtung Steinheim und missachtete dabei die Vorfahrt des aus ihrer Sicht von rechts kommenden Pkws.

Die 75-Jährige machte noch eine Vollbremsung, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Pkw nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge sowie der Wohnanhänger in den Straßengraben geschleudert. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen und kam mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen. Die 75-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 15000 Euro.

Unfall: Autofahrerin verliert Kontrolle über Fahrzeug

Am Sonntagabend gegen 19.55 Uhr war eine Autofahrerin auf der Kreisstraße DLG 24 von Lauingen in Richtung Weisingen unterwegs. Kurz nach dem Auwaldsee kam sie in einem Kurvenbereich zunächst nach rechts auf das Bankett. Im Anschluss verlor die 22-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Straße, wo sich das Fahrzeug im Böschungsbereich überschlug. Der Pkw kam in einem Weizenfeld auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Dillingen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 2500 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen