vor 57 Min.

Verlosung für Ehrenamtliche

Zehn Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte haben die Möglichkeit, jeweils zwei Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen für zwei Personen in Bad Bocklet zu gewinnen. Den Gewinnern werden noch weitere Schmankerl bereitgestellt, wie die kostenlose Nutzung des Wellness- und Spabereiches. Die Gutscheine sind zwei Jahre gültig. Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner freut sich über den Start der Verlosungsaktion: „Die Nikolausverlosung exklusiv hat schon viele Jahre Tradition.“ Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können per E-Mail an verlosung.ehrenamtskarte@stmas.bayern.de teilnehmen. Bitte ausschließlich das Stichwort ‚„Nikolausverlosung“ angeben sowie zwingend vollständigen Namen, Anschrift und Telefonnummer. Die Teilnahmefrist endet am 5. Dezember 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (pm)