vor 26 Min.

Vermisstensuche in Ellerbach

In Ellerbach ist eine Frau gesucht worden.

Eine 91-Jährige aus Ellerbach ist am Montagmorgen vermisst worden. Es begann eine größere Vermisstensuche samt Spürhund und Drohnenteam.

Zu einer größeren Vermisstensuche kam es am Montag Vormittag in Holzheimer Ortsteil Ellerbach. Der Pflegedienst einer 91-Jährigen hatte diese als vermisst gemeldet. Denn als die Pflegerin am Wohnhaus eintraf, war die Bewohnerin verschwunden und die Kellertür stand auf.

Auch ein Drohnenteam war in Ellerbach im Einsatz

Da die 91-Jährige stark dement ist, gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass sie hilflos im Ortsbereich bzw. der Umgebung umherirrt. Aus diesem Grund wurde mit mehreren Polizeikräften nach der Frau gesucht. Hierbei wurde unter anderem ein Personenspürhund sowie ein Drohnenteam vom Rettungsdienst eingesetzt.

Nach rund zwei Stunden Suche wurde die Dame auf einem Waldweg, etwa einen Kilometer vom Ortsrand Ellerbach entfernt, wohlbehalten entdeckt. Ein Spaziergänger hatte sie gefunden. Die Frau wurde im Anschluss in Obhut der Angehörigen übergeben. (pol)

