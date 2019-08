vor 19 Min.

Verstärkung gesucht

Die Dillinger Polizei sucht Freiwillige für die Sicherheitswacht

Bereits seit 1997 sind Mitglieder der Sicherheitswacht in den Städten Dillingen und Lauingen im Einsatz. Diese ehrenamtlich tätigen Personen arbeiten eng mit der Polizei zusammen und werden überwiegend in Wohngebieten, öffentlichen Parks und an Orten eingesetzt, an denen es vermehrt zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt. Bei besonderen Vorkommnissen verständigt die Sicherheitswacht die örtliche Polizeidienststelle, die die Sicherheitsstörung dann in der Regel durch eine Polizeistreife beseitigt. Einsätze, die mit einem erhöhten Gefährdungsrisiko verbunden sind, sind jedoch ausgeschlossen. Mittlerweile erstreckt sich das Einsatzgebiet der Sicherheitswacht auf alle Städte im Landkreis Dillingen.

Gesucht werden Frauen oder Männer im Alter zwischen 18 und 62 Jahren, die zuverlässig und verantwortungsbereit sind und im Monat etwa fünf bis 20 Stunden Zeit für diese Tätigkeit investieren können.

Selbstverständlich werden die neuen Mitglieder der Sicherheitswacht vor Aufnahme ihrer Tätigkeit von Polizeibeamten ausgebildet und gründlich auf ihre Aufgabe vorbereitet. Für dieses ehrenamtliche Engagement erhalten sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von acht Euro in der Stunde. (pm)

können sich jederzeit bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 oder per E-Mail unter pp-swn.dillingen.pi@polizei.bayern.de bewerben und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch vereinbaren.

Themen Folgen