Viel Beifall – aber tanzen traut sich das Publikum nicht

Ensemble „Faux pas“ gastiert bei der Kulturring-Veranstaltung im Dillinger Schlosssaal

Von Erich Pawlu

Fürstbischof Klemens Wenzeslaus, gegenwärtig durch ein Porträt an der Stirnseite des Dillinger Schlosssaals, wird wohl mit eingeschränktem Behagen das Tangospiel zu seinen Füßen verfolgt haben. Denn wegen der engen tänzerischen Berührung männlicher und weiblicher Körper galt der Tango in kirchlichen Kreisen lange Zeit als Beweis für zunehmenden Sittenverfall. Selbst der Spötter Bernard Shaw meinte: „Der Tango ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens.“

Dennoch genossen frühere Generationen in Tanzkursen den rhythmischen Schwung von populären europäischen Tangos wie „Blauer Himmel“ von Rixner und „Olè Guapa“ von Malando.

Eine Variante dieses historischen Hochgefühls erlebten die Besucher im restlos gefüllten Saal beim Kulturring-Gastspiel des Ensembles „Faux pas“. Mit einem variantenreichen „Tango-Argentino“-Programm sorgten Michael Fanger als Sänger und Moderator, Marlène Clément, Bandoneon/Akkordeon, Katharina Pfänder, Violine, Stefan Wurz, Konzert- und E-Gitarre, Maren Kallenberg, Klavier, und Udo Betz, Kontrabass, für beste Stimmung auf französisch-spanischem Sprachhintergrund. Selbst die verzwicktesten Äußerungen südamerikanischer Tangoleidenschaft wurden vom Publikum als musikalische Kunstwerke aufgefasst und mit lautstarkem Beifall quittiert. Nur die mehrfache Aufforderung an die Besucher, die Stücke mit eigenen Tanzaktivitäten emotional zu überhöhen, blieb ohne Erfolg. Lediglich mit der Bewegung der Fußspitzen verrieten viele Kulturring-Freunde, dass ihnen die Dynamik der Tango-Rhythmen eine minimale Bewegungsbegleitung abverlangte. Auch im Sitzen ließ sich staunen. Die argentinischen Aufforderungen zum Tanz im variablen Sechsachtel-, Dreiviertel- und Viervierteltakt eröffneten dem Tango Argentino schon im 19. Jahrhundert variable Ausdrucksmöglichkeiten. Damit wurden auch tangorhythmische Konzertstücke zu melodiösen Gemälden von Hoffnung und Verzweiflung, von Lebenslust und Melancholie. Während Astor Piazzollas „Más-que“-Tango den „Tod eines Engels“ beweint, ziert sich Kurt Weills „Ich liebe dich nicht nur, weil du so bist wie du bist, sondern weil ich so bin wie ich bin, wenn ich bei dir bin“ mit analytischer Nüchternheit. Und „Milonga Azure“ von Graham Lynch steigt aus anfänglicher Düsternis empor zu melodiöser Verträumtheit und verwandelt Traurigkeit schließlich in pure kompositorische Schönheit.

Das Ensemble „Faux pas“ leistete sich bei der Ausgestaltung der Tango-Varianten keinen einzigen Fehltritt. Gelegentlich hatte die jubelnde oder klagende Geige Mühe, ihre Melodienführung gegen das schlagzeugartige Getöse der begleitenden Instrumente durchzusetzen. Und die Schlagdynamik in manchen Passagen klang in der sechsstimmigen Umsetzung trotz aller thematischen Erotik wie ein Marschbefehl.

Aber der emotionalisierte Teil des Publikums erlebte exakt das, was Kulturring-Leiter Werner Bosch in seiner Begrüßung vorausgesagt hatte: Obwohl der Begriff Tango vermutlich vom Lateinischen „tangere“ = „berühren“ abgeleitet sei, werde man hier wohl nicht körperberührend tanzen, aber doch eine starke innere Berührung erleben. So war es.

