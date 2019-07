00:31 Uhr

Viele Besucher in Bächingen

Hunderte von Gartenfreunden ließen sich am Sonntag nicht von den heißen Temperaturen abhalten und sind am Tag der offenen Gartentür nach Bächingen gekommen, um den abwechslungsreichen Garten von Rainer Delle zu besichtigen. Dieser stand den interessierten Besuchern den ganzen Tag mit Ratschlägen zur Verfügung. Das vom Verein für Gartenbau, Heimat und Umwelt Bächingen organisierte Begleitprogramm lud zum längeren Verweilen an schattigen Plätzchen nahe der Brenz ein. Die Besucher konnten sich bei Vereinsvorsitzenden Verena Grandel informieren, wie man Nistplätze für Insekten baut. Aus Hermaringen war Sylvia Thran mit ihren Weidenkunstwerken gekommen und am Mittag spielte Hans-Dieter Mack flotte Weisen. Ergänzt wurde das Programm mit Schautorfstechen im Mooseum und Ausfahrten zu den Blühflächen rund um das Dorf. (pm)

