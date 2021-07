Von Südamerika in den Kreis Dillingen: Ein Flamingo taucht im Donauried auf

Plus Eigentlich kennt man den pinken Vogel aus Südamerika. Jetzt wurde der tierische Exot zwischen Höchstädt und Wertingen gesichtet. Woher er stammt.

Die langen, dünnen Beine, der gebogene Schnabel und die rosa Federn: Der Flamingo ist ein Hingucker und immer ein beliebtes Fotomotiv. Auch für Christoph Praßler. Er hat sich total gefreut, als der den besonderen Vogel entdeckt hat. Aber etwa nicht im Urlaub in Südamerika oder einem anderen Land.