vor 18 Min.

Vorschulische Förderung anmelden

So können Eltern jetzt einen Termin an der Dillinger Theresia-Haselmayr-Schule vereinbaren

Die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) der Theresia-Haselmayr-Schule nimmt ab sofort Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2021/22 entgegen. Anstelle einer allgemeinen Informationsveranstaltung sind in diesem Jahr individuelle Terminvergaben möglich. Die Schulvorbereitende Einrichtung ist ein Ort der vorschulischen Förderung für Kinder, die besondere und individuelle Förderung in den Bereichen Sprache, Wahrnehmung, Lernen, Denken, Bewegung, Konzentration oder auch in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung benötigen. Die SVE ist ein Förderort ab dem dritten Lebensjahr und ein einmaliges Angebot im Landkreis Dillingen, in der die Förderarbeit in Kleingruppen durch speziell ausgebildetes Fachpersonal vormittags und in Ausnahmefällen auch ganztägig stattfindet. (pm)

Interesse können Sie sich ab sofort vormittags unter Telefon 09071/ 502-250 melden.