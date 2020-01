11.01.2020

Warum Deppen Idioten wählen

Kabarettist Sebastian Schnoy tritt am Faschingssamstag, 22. Februar, mit seinem Soloprogramm „Dummikratie“ im Dillinger Kulturzentrum Colleg auf. Der Reinerlös geht ans Leserhilfswerk Kartei der Not.

Seit 20 Jahren gibt es am Faschingssamstag beim Dillinger SPD-Ortsverein Kabarett im Colleg. Und dieses Mal spielt auch noch das Datum mit, wie Organisatorin Ursula Poser mitteilt. Denn am 22.2.2020 tritt der Kabarettist Sebastian Schnoy in Dillingen auf. „Das müssen wir feiern“, sagt Poser. Beim Kabarettabend gibt es demnach ein Glas Sekt. Und der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, kündigt Poser an.

„Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ ist der Titel des Soloprogramms, mit dem Schnoy beim traditionellen Kabarett der Dillinger SPD am Faschingssamstag ab 20 Uhr im Colleg auftritt. Der Kabarettist bringe Menschen mit ernsten Themen ins Grübeln, lasse sie aber danach gleich wieder herzhaft loslachen. Sein Auftritt gebe „Kraft zum Leben und für die nächste Auseinandersetzung mit Vollpfosten, Scharfmachern und Zynikern“, heißt es in der Pressemitteilung der Dillinger SPD. Schnoys Rezept für Frieden und Aufklärung sei überraschend einfach und inspiriere zu nachhaltigem Lachen und Nachdenken. Die Besucher dürfen sich auf ein Kabarett besonderer Art auf hohem Niveau freuen. (dz, pm)

(inklusive einem Getränk) gibt es bei Walter Fuchsluger unter Telefon 09071/1382 oder unter der Email-Adresse hubert.probst@gmx.de

