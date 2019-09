vor 54 Min.

Warum Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit sind

Plakate der Unterstützergruppe Asyl sollen an die Menschenrechte erinnern. Nicht nur ein neues Bewusstsein soll entstehen, auch neue Helfer werden gesucht.

Von Mathias Schadl

Rund 50 Menschen sind an diesem 11. September in den Dillinger Räumen der VR-Bank Donau-Mindel erschienen. Den anwesenden Gästen stellt der Leiter der Baufinanzierung und Prokurist, Holger Drösemeier, gleich zu Beginn mit einem Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker die eindringliche Frage, „ob wir als Deutschland, trotz einer guten Verfassung, auch in einer guten Verfassung sind?“

Menschen und ihre Rechte sind Thema der Ausstellung

Bezug nehmend auf moralisch fragwürdige Gebaren in seinem Geschäftsfeld, beantwortet er diese Frage sodann auch gleich selbst und spart mit Kritik an allen beteiligten Akteuren des Immobilienmarktes nicht aus. Dadurch leitet er sinnig auf das Thema der Ausstellung „Menschen & Rechte sind unteilbar“ über und nimmt dadurch auch seine Bank selbst in die Pflicht, für die Menschen zu handeln.

Im Anschluss an die selbstkritische Begrüßung eröffnet der Vorsitzende und Koordinator der Unterstützungsgruppe „Asyl/Migration“, Georg Schrenk, die von Pro Asyl initiierte Ausstellung. Natürlich darf an einem solch geschichtsträchtigen Tag, der auch für viele der anwesenden Geflüchteten den Beginn einer neuen Zeitrechnung bedeutete, der Verweis auf die bis heute spürbaren Auswirkungen, rund um die einschneidenden Ereignisse des 11. September 2001, nicht fehlen.

Warum es sich lohnt für Menschenrechte zu kämpfen

Schrenk verliert sich aber nicht in einer historischen Abhandlung, sondern lässt zügig im Anschluss eine Mahnung folgen. Eine Mahnung, dass Menschenrechte nicht selbstverständlich seien und dass immer und jederzeit um sie gekämpft werden müsse. Mit Beispielen aus dem Alltag der Geflüchteten, die unter anderem in ihrem Recht auf Arbeit Einschränkungen erleben würden, untermauert er die Ausführungen.

Gleichzeitig verweist er auf die menschenunwürdigen Verhältnisse in den Kriegsländern sowie auf die katastrophalen Verhältnisse in den Flüchtlingslagern wie zum Beispiel in Libyen. Diese Alltagsrealität nimmt der Vorsitzende der Unterstützergruppe als Basis für seinen Appell an das Auditorium: Nicht ohnmächtig wegzusehen und sich selbst immer wieder zu fragen: „Was würden wir tun, wenn bei uns solche Verhältnisse herrschten?“

Auch um Mythen rund um Flüchtlinge räumt die Ausstellung auf

Einen kleinen Beitrag, das Thema der Menschenrechte in den Köpfen wieder zu verankern und die Debatte zu versachlichen, sieht Schrenk dabei in den Plakaten von Pro Asyl. Die kompakte Ausstellung zeigt auf mehreren Stellwänden verschiedenste Aspekte der Menschenrechte sowie ihre Entwicklung bis ins Heute. Darüber hinaus soll mit zwei, von den Ehrenamtlichen selbst gestalteten Plakaten, über sogenannte „Flüchtlingsmythen“ aufgeklärt werden und damit die Ereignisse vor Ort in einen konkreten Zusammenhang gebracht werden. So wird beispielsweise der Mythos klargestellt, Flüchtlinge bekämen Smartphones geschenkt oder erhielten mehr Sozialleistungen als Deutsche.

Dadurch erhofft sich die Unterstützergruppe neben der Bewusstseinschärfung aber auch einen weiteren positiven Effekt: neue Helfer zu gewinnen. Denn die Integration sei zu schaffen, „wenn wir anstatt nur zu diskutieren, mithelfen und mittun“, bekräftigt Schrenk zum Abschluss seiner Worte und lädt darüber hinaus alle Menschen in der Region, besonders die hiesigen Schulen, dazu ein, sich im Zuge der Ausstellung mit dem Thema der Menschenrechte zu befassen.

Diese eingeforderte Unterstützung, aber auch seine sich selbstverpflichtenden Worte zu Beginn, nimmt Hausherr Holger Drösemeier als Vertreter der VR-Bank, auch gleich wörtlich. Er überreicht der Gruppe einen Scheck über 250 Euro, welcher deren Arbeit unterstützen und die Zusammenarbeit der VR-Bank mit der Unterstützergruppe, nicht nur im Rahmen der Ausstellung, verdeutlichen soll.

DieAusstellung kann bis 9. Oktober während der Öffnungszeiten der VR-Bank besucht werden.

