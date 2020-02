vor 21 Min.

Warum die Vhs Donau-Zusam ausgezeichnet wurde

Die Volkshochschulen der Vhs Donau-Zusam erhalten eine europäische Zertifizierung. Das steckt dahinter - und das ist an den Standorten geplant.

Das neue Programm für Frühjahr und Sommer 2020 der Vhs Donau-Zusam ist da: Auch in diesem Semester gibt es zahlreiche Kurse, Seminare und Exkursionen rund um die Themen Gesundheit, Kultur, Beruf, Sprachen und Gesellschaft. Online ist das komplette Programm zu finden unter vhs-donauzusam.de. Die Einschreibung – online, persönlich oder schriftlich – startet am Montag, 17. Februar. Erstmals ist das gemeinsame Bildungsangebot der drei Volkshochschulen nach europäischem Standard zertifiziert.

Auszeichnung für Vhs Donau-Zusam

„Die EFQM-Zertifizierung ist ganz klar ein herausragendes Qualitätsmerkmal“, sagt Heinz Gerhards, Hauptamtsleiter der Stadt Gundelfingen. Der Qualifizierung voraus ging die Bildung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Vhs Donau-Zusam im November 2018: Die Volkshochschulen der Stadt Lauingen mit den Außenstellen Aschberg und Wittislingen, der Stadt Gundelfingen und die Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen schlossen sich als Partner zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ein richtiger Schritt in Richtung Professionalisierung, die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt mehr Auswahl und Service bei den Bildungsangeboten“, so Gerhards.

Im Dezember unterzogen sich die Volkshochschulen der beteiligten Kommunen gemeinsam der Qualitätszertifizierung nach EFQM. Die Abkürzung steht für „European Foundation for Quality Management“, ein Unternehmensmodell, das für ausgezeichnete Qualität bürgt. Für die gemeinsame Zertifizierung war viel Arbeit und Detailabstimmung nötig. Es galt, Stärken und Schwächen zu beleuchten, künftige kommunale Entwicklungen zu beurteilen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Elf Arbeitspakete wurden geschnürt. „Zur Prüfung stand unter anderem die Verbandsorganisation, der einheitliche Markt- und Markenauftritt samt gemeinsamer EDV-Software sowie ein Leitbild mit identischen Richtlinien, beispielsweise zu Datenschutz und allgemeinen Geschäftsbedingungen“, so Gerhards.

Vor allem die Bürger profitieren

Vor allem die Bürger profitieren von der europäischen Zertifizierung als klar wahrnehmbares Gütesiegel für einheitliche Bildungsstandards. Die Zertifizierung, geprüft und bestätigt durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), sichert die finanzielle Bezuschussung durch den Volkshochschulverband. Für drei Jahre trägt die Vhs Donau-Zusam nun das Qualitätssiegel „EFQM – Committed to Excellence“. Das aktuelle Programm der zertifizierten Vhs Donau-Zusam sieht so aus: Der gemeinsame Mantelteil der drei Volkshochschulen bietet laut Pressemitteilung Kultur mit Exkursionen, Lesungen und Ausflügen. Es folgt der individuelle „Lokalteil“, er präsentiert die einzelnen Angebote der jeweiligen Vhs. Hier ein kurzer Überblick:

Vhs Lauingen Rund ein Drittel von Lauingens Vhs-Kursen mit den Außenstellen Wittislingen und Aschberg ist neu im Angebot, darunter Kanadierkurs auf der Egau, Physiotherapie für Hunde, Zumba und gesunde Ernährung in Wittislingen. Highlights sind die Gartentour nach Tübingen, Opern- und Theaterfahrten sowie Werksführungen.

Vhs Gundelfingen Bei der Vhs Gundelfingen zeigt schon die Walkmühle als Titelbild, wo es künftig langgeht: Hier ist jetzt die Vhs-Geschäftsstelle zu Hause. „Eine Kulturinsel“, so die dortige Geschäftsführerin Stefanie Flache, soll sich entfalten. Kultur- und Kunstfahrten gehören zum Programm. Weitere Schwerpunkte sind Gesundheit und Ernährung. Neu sind Englisch- und Französischkurse als Prüfungsvorbereitung für den mittleren Bildungsabschluss.

Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen: Rund 70 neue Kurse bietet die Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen an: Upcycling, Schafkopfen, Trendsport Slashpipe, Yoga für Schwangere sind einige davon. Kleinkunst gehört auch im Semester 2020 zum Angebot. (pm)

