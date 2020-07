17:11 Uhr

Warum ein Künstler aus Birkenried in Simbabwe festsitzt

Plus Wegen der Pandemie kann Franz Keck, der viele Ausstellungen in Birkenried verantwortet, nicht nach Deutschland zurückfliegen. Wieso er das gar nicht so schlimm findet.

Von Jonathan Mayer

Franz Keck sollte schon lang wieder zurück in Deutschland sein. Stattdessen findet dieses Gespräch in einem Videotelefonat statt. Keck, weißes Haar, weiß-grauer Vollbart, steht inmitten einer grünen Oase, einem Garten im südostafrikanischen Simbabwe.

Franz Keck steckt in Simbabwe fest

Schon im April hätte Keck, der in Offingen aufgewachsen ist, in seine Heimat zurückkehren sollen. Der Flug war schon lange gebucht, der 60-Jährige wäre gern geflogen. Doch knapp drei Monate später ist er immer noch in Afrika. „Das hat eben nicht geklappt“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Das Coronavirus und die Pause im weltweiten Flugverkehr machte die Heimreise bis auf Weiteres unmöglich. Die Rückholaktion der deutschen Regierung nahm Keck nicht in Anspruch, aber dazu später mehr. Nun wartet der Galerist sowie selbstständige Vertriebsagent und Nachhaltigkeitsberater, der im Kulturgewächshaus Birkenried für viele Ausstellungen und Workshops, die sich mit dem afrikanischen Kontinent auseinandersetzen, verantwortlich zeichnet, auf seinen Rückflug.

Keck war beruflich in Afrika, als der Lockdown erst in Europa, später auch in Simbabwe kam. Ungefähr sechs Monate im Jahr, erzählt er, verbringt der Berater in Simbabwe, trifft Geschäftspartner und berät seine Kunden. Das geht schon einige Jahre so, jetzt hat sich sein Aufenthalt unverhofft verlängert.

Verpasste Heimreise kam ihm ganz recht

Doch aus seinem Mund hört man keine Klagen – ganz im Gegenteil. Keck listet gleich mehrere Gründe auf, wieso ihm die verpasste Heimreise ganz recht kam: Zum einen – und das ist der wichtigste Punkt – wäre da seine Familie: Seine Frau hat er in Simbabwe kennengelernt, wo sie in einem Township einen Kindergarten für Gehörlose leitet. Die gemeinsamen Kinder, darunter eine zehn Monate alte Tochter, wachsen zudem in dem Land, das vor allem für die imposanten Victoria-Wasserfälle bekannt ist, auf. Deshalb ist er auch bei der Rückholaktion nicht zurückgekehrt: „Normalerweise bin ich lange Zeit im Jahr nicht da. Durch Corona ist das anders“, erzählt der Offinger, als ihm seine Tochter auf den Arm klettert. Und da ist noch mehr: Denn Arbeit gibt es auch in Simbabwe genug. Der Galerist und Berater ist viel unterwegs, trifft Kunden, Künstler, Freunde und Bekannte.

Seit den 80er-Jahren ist Keck regelmäßig geschäftlich in Simbabwe, einige Jahre lang lebte er dort sogar dauerhaft. Inzwischen findet sein Leben, wie er sagt, „zwischen zwei Welten“ statt. „Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die noch in beiden Kulturen verwurzelt sind. Wenn ich in Afrika bin, zählt nur das Hier. Wenn ich in Deutschland bin, läuft wieder alles etwas anders.“ Was er in seinem vorübergehenden Exil besonders vermisst? „Wurstsalat“, sagt der Metzgersohn und lacht.

Künstler aus Birkenried hat Corona-Zeit genutzt

Seine Erzählungen eröffnen Einblick in ein Leben, das auch Keck lange fremd war: Die Corona-Zeit hat er etwa genutzt, um einige Wochen „im Busch“ bei den Schwiegereltern zu leben, wie er sagt. „Wenn man als Europäer herkommt, läuft man Gefahr, immer in einer Schublade zu stecken und nur einen kleinen Teil des Landes zu erleben“, sagt er.

Dabei sei das Land doch so facettenreich. Draußen auf dem Land in einem kleinen Dorf laufe das Leben ganz anders ab als im Township, geschweige denn als in Deutschland. „Dort gibt es kein fließendes Wasser, keine Kühlmöglichkeiten für Lebensmittel und zu essen gibt es vor allem Maisbrei. Seitdem ist die Lust auf Wurstsalat noch gestiegen“, erzählt er und lacht wieder. Keck half etwa bei der Maisernte mit und lernte das Leben dort besser kennen. „Die Leute sind glücklich, die Mentalität ist eine ganz andere verglichen mit Deutschland“, erzählt er. Und weiter: „Die Menschen sind hier nicht so auf Effizienz getrimmt wie wir. Man braucht hier nicht zu hetzen. Das Gemeinsame ist viel wichtiger, als irgendwelche Ziele zu erreichen.“ Das erlebe er nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im täglichen Leben. Keck zeigt etwa ein Video, auf dem einige Kinder zu sehen sind, die auf improvisierten Trommeln aus Blechbüchsen Musik machen und über das Coronavirus singen.

Wie das übrigens in Simbabwe wahrgenommen wird? „Die Weißen nehmen es sehr ernst, die Afrikaner weniger.“ Das, glaubt Keck, habe vor allem mit HIV zu tun. „Afrika hat schon Aids durchlebt, das Durchschnittsalter in Simbabwe liegt bei knapp über 19 Jahren. Die Leute sind also etwas lockerer, was das angeht.“ Keck nennt ein Beispiel: Die Sorge um HIV sei in Simbabwe nach wie vor überall zu spüren. Noch heute gibt es dort mehr als zwei Millionen Fälle. „Nahezu jede Familie hier war betroffen. Corona spürt man so konkret nicht.“ Zur Einordnung: Laut New York Times sind in Simbabwe 561 Personen positiv auf das Virus getestet worden, sechs sind daran verstorben. Trotzdem gelten auch in Simbabwe ähnliche Regeln wie in Deutschland: Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen gehört zum Alltag dazu. „In reichen Gegenden funktioniert das auch. Aber im Township sind Abstände eine Illusion.“

Coronavirus betrifft seine Arbeit

Das Virus betrifft nicht nur Kecks Privatleben, sondern auch seine Arbeit im Kunstbereich. Eigentlich hätte in Birkenried heuer ein Festival mit dem Titel „Schätze Afrikas“ stattfinden sollen. Auch deshalb ist Keck in Simbabwe: Im Flugzeug, das ihn in seine zweite Heimat hätte bringen sollen, wäre auch ein Künstler aus Afrika gesessen, der in Birkenried mitwirken sollte. Er und einige andere hätten dort ihre Kunst gezeigt, in Workshops, Kochkursen und Musikgruppen hätten die Gäste die Kulturen Simbabwes und Kameruns kennengelernt. Doch all das kann jetzt doch nicht stattfinden. „Wir wollen das aber 2021 nachholen, wenn die Pandemie hoffentlich vorüber ist.“

Einen Rückflugtermin hat Keck im Übrigen schon: Am 1. August, knapp vier Monate nach dem eigentlichen Flug, will er im ersten Flieger nach Deutschland sitzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen