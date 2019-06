vor 35 Min.

Warum fehlt zwischen Dillingen und Steinheim ein Straßenstück?

Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße zwischen Dillingen und Steinheim sind abgeschlossen. Doch es fehlt ein etwa 200 Meter langes Teilstück. Das hat es damit auf sich.

Wie geplant konnten die Deckenbauarbeiten auf der Kreisstraße DLG 42 zwischen Dillingen und Steinheim kürzlich abgeschlossen werden. Dabei wurde laut Pressemitteilung des Landratsamtes allerdings in Abstimmung mit der Stadt Dillingen ein etwa 200 Meter langes Teilstück ausgespart. Der Grund dafür ist der in diesem Bereich geplante Kreisverkehr, der in Kürze zur Erschließung des neuen Baugebiets im Westen von Steinheim errichtet wird. (pm)

