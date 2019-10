11:30 Uhr

Was auf der WIR in Dillingen 2020 alles geboten ist

Auf der Dillinger Wirtschaftsausstellung gibt es wieder eine Sonderschau. Und eine kreisweite Aktion wird gestartet.

Die Wirtschafts- Informations- und Regionalausstellung WIR findet vom 4. bis 8. März 2020 in Dillingen statt. Mit dem Motto „Wir und unser Holz” hat der Messebeirat sein Thema für die Sonderschau auf der Verbrauchermesse festgelegt.

Holz und Wald stehen im Mittelpunkt

Dabei dreht es sich nicht nur um Holz an sich, sondern auch um den Wald als Holzlieferanten, um die Nutzung von Holz als Baustoff und um die vielen anderen Verwendungen und die Bedeutung von Holz. Von der Schreinerei bis zur Whiskydestillerie reicht die Palette der Aussteller. Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird ebenfalls zum Tragen kommen.

Eine besondere Aktion soll landkreisweit gestartet werden

Wer nachhaltig denkt, kommt um Holz als natürlichem, nachwachsendem Rohstoff nicht umhin, heißt es in der Pressemitteilung. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang? Den zukünftigen Generationen zuliebe CO2-neutral bleiben – mit Holz zu arbeiten, bedeutet nachhaltig zu arbeiten. Im Sinne des Wohls der Bürger vor Ort arbeiten die Wirtschaftsvereinigungen daran, auf der WIR 2020 landkreisweit eine Baumpflanzaktion zu starten.

Ein Extra-Programm für Kinder gibt es auch

Auf der Dillinger Regionalausstellung wird es ein Fachforum Holz geben, in dem Experten im Umgang mit Holz den Besuchern Rede und Antwort stehen und wegweisende Projekte, Hightech-Produkte und alles andere rund ums Holz präsentieren. Schließlich sei Holz auch ein wunderbarer Stoff zum Basteln und der Wald ein Ort, den es zu entdecken und erforschen gilt. Ein Extra-Programm für Kinder wird kleinen WIR-Besuchern mit vielen Ideen und Inspirationen den Rohstoff Holz nahebringen und die Sonderschau ergänzen. (pm)

