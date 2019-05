vor 58 Min.

Was dem Landkreis seine Straßen wert sind

Eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Steinheim und eine vierwöchige Umleitung in Gremheim: Wo gebaut und saniert wird – und wann Strecken blockiert sind.

Ausbau in Donaualtheim, eine neue Deckschicht bis Reistingen und eine Mängelbeseitigung in der Ortsdurchfahrt Steinheim. Der Landkreis Dillingen setzt die Optimierung seines Kreisstraßennetzes fort. Bereits 2013 hatte der Ausschuss für Kreisentwicklung des Kreistages Dillingen den Grundsatzbeschluss gefasst, jährlich zehn Kilometer Asphaltbefestigungen des 233 Kilometer umfassenden Kreisstraßennetzes zu sanieren und bei Bedarf zu erneuern. Die nicht für den Winterdienst benötigten Mittel werden ergänzend dazu in den Straßen- und Brückenunterhalt investiert, heißt es in der Pressemitteilung. Einschließlich des Ausbaus der DLG 22 bei Donaualtheim investiert der Landkreis 2019 rund 1,9 Millionen Euro in die Ertüchtigung seines Kreisstraßennetzes. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen, die während der Umsetzung Straßensperrungen beinhalten:

Kreisstraße DLG 6 von der Staatsstraße 1082 nach Zöschingen: Diese Strecke wurde im vergangenen Jahr ausgebaut und dabei am Ortsanfang Zöschingen eine Kreisverkehrsanlage realisiert. In den Pfingstferien erfolgen die abschließenden Arbeiten mit Aufbringung beziehungsweise Erneuerung der Asphaltdeckschicht unter Vollsperrung. Die Umleitung führt von Zöschingen über Fleinheim nach Dischingen, Ballmertshofen und schließlich zur Staatsstraße St 1082 bei Zöschingen – und umgekehrt. Kosten: rund 200000 Euro.





Kreisstraße DLG 22 bei Donaualtheim: Die Kreisstraße wird bei Donaualtheim vorfahrtsberechtigt ausgebaut. Dabei werden die Einmündungen der städtischen Straßen entsprechend dem derzeit bestehenden Provisorium hergestellt. Die Maßnahme erfolgt unter Vollsperrung in zwei Abschnitten, beginnend im Sommer 2019, und wird noch in diesem Jahr fertiggestellt. Gleichzeitig wird im Zuge dieser Maßnahme die Asphaltdeckschicht der Kreisstraße westlich und östlich der Ausbaustrecke auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern erneuert. Die Umleitung erfolgt über Mörslingen, Deisenhofen, Steinheim, Dillingen, Hausen und dann nach Donaualtheim. Die Ausführung ist ab Mitte August 2019 vorgesehen. Kosten: 1,14 Millionen Euro.

Kreisstraße DLG 9 Ziertheim nach Reistingen: Auch diese Strecke erhält von der Einmündung Demmingen bis Reistingen auf einer Länge von 1,7 Kilometern eine neue Deckschicht aus Asphaltbeton. Die Bauarbeiten werden unter Vollsperrung vom 6. bis 10. Mai ausgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße DLG 14 nach Reistingen und ist ausgeschildert. Kosten: 90000 Euro

Kreisstraße DLG 42 Dillingen nach Steinheim: Die Beseitigung der Mängel im Zuge der Ortsdurchfahrt Steinheim (teilweise Erneuerung der Deckschicht) und die noch aus-stehenden Restarbeiten in Steinheim an den Einmündungen der Ortsstraßen und an den Bushaltestellen werden voraussichtlich in den Pfingstferien erfolgen. In diesem Zuge wird auch noch das Reststück der Fahrbahn von Steinheim bis zum Industriegebiet Dillingen (ausgenommen Bereich neues Baugebiet) saniert. Kosten: 200000 Euro. Zur Umsetzung der Maßnahme ist eine Vollsperrung für rund fünf Arbeitstage während der Pfingstferien erforderlich. Die Umleitung führt von Dillingen über die B16 nach Steinheim sowie umgekehrt und wird ausgeschildert.

Im Sommer und Herbst werden außerdem noch auf folgenden Kreisstraßen Deckensanierungen jeweils unter Vollsperrung durchgeführt: Kreisstraße DLG 28 Lauingen – Faimingen, 1,2 Kilometer Deckenerneuerung (Kosten: 130000 Euro); Kreisstraße DLG 7 Frauenriedhausen – Wittislingen, 700 Meter Deckenerneuerung (Kosten: 60000 Euro); Kreisstraße DLG 35 Wittislingen – Oberbechingen, Spurrinnenbeseitigung/Aufbringen eines Dünnschichtbelages (Kosten: 40000 Euro); Kreisstraße DLG 29 von der B492 nach Obermedlingen, Aufbringen einer Oberflächenbehandlung (Kosten: 30000 Euro). Die konkreten Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben, teilt das Landratsamt mit.

Donaubrücke bei Gremheim (Kreisstraße DLG 23): Auf der Donaubrücke im Verlauf der Kreisstraße DLG 23 bei Gremheim sind der Asphaltbelag und die Abdichtung der Brücke undicht und müssen erneuert werden. Dazu wird die Strecke für die Dauer der Sanierung für vier Wochen voll gesperrt sein. Diese Arbeiten werden voraussichtlich noch im Herbst 2019, spätestens jedoch im Frühjahr 2020 erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Verantwortungsbereich des Staatlichen Bauamtes Krumbach stehen folgende Maßnahmen an:

Bundesstraße 492 Gundelfingen: Die Bundesstraße 492 erhält zwischen Gundelfingen und Obermedlingen in einem Teilbereich einen neuen Deckschichtbelag. Diese Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2019 durchgeführt.

Staatsstraße 2028 Holzheim – Weisingen: Es ist vorgesehen, die Staatsstraße zwischen Holzheim (Edeka-Markt) und Ortsanfang Weisingen komplett auszubauen. Dies erfolgt unter Vollsperrung. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. (pm)

Beim Verkehr tut sich im Landkreis einiges:

