12:29 Uhr

Was eine Autotür anrichten kann...

Ein Unbekannter hat mit solcher Wucht seine Autotür aufgeschlagen, dass am Wagen daneben ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Dillinger Polizei am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr. An dem geparkten roten Opel Astra, der am Parkplatz in der Bleichstraße in Dillingen stand.

Trotz des erheblichen Schadens meldete sich der Verursacher nicht und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

