Was können Düfte? Ein Gespräch mit einer Dillinger Expertin

Plus Ulrike Giffel leitet die gleichnamige Parfümerie in der Dillinger Königstraße. Sie sieht sich als Künstlerin und spricht über Produkte, deren Wirkung und deren Preis.

Nur mal gucken, das geht schwer in der Parfümerie Giffel in der Dillinger Königstraße. Denn die Chefin erkennt, was man sucht. „Ich sehe eine Person und weiß, der oder der Duft wäre genau ihrer“, sagt die gebürtige Saarländerin Ulrike Giffel. Deswegen verwickelt sie jeden Kunden ins Gespräch. Am Donnerstag ist Weltdufttag. Also, wie funktioniert das mit dem richtigen Duft?

Die Individualität einer Person ist Ulrike Giffel wichtig. Es erfordere Zeit und Offenheit, das richtige Parfüm zu finden, aber die gelernte Kosmetikerin ist überzeugt davon, dass es das wert ist. „Gute Düfte bereichern Ihr Leben.“

Die Dillingerin hat eine Passion für Düfte

Schon immer wollte sie eine Parfümerie führen. Ihre Passion für Düfte sei ihr in die Wiege gelegt worden. Giffels Vater hatte im Lazarett während des Krieges in Dillingen ihre Mutter kennen- und lieben gelernt. Zuerst zog das Paar zurück ins Saarland. Als Tochter Ulrike 16 Jahre alt war, ging es wieder nach Schwaben. Die junge Frau besuchte die Kosmetikschule in München. Dann lief sie mit dem Ziel durch die Dillinger Königstraße, dort ein Geschäft zu eröffnen. Erst lag es schräg gegenüber dem heutigen Standort, war viel, viel kleiner, und die Kartons mit den Produkten nahmen zunehmend Platz weg.

Doch ein größeres Geschäft bedeutete mehr Risiko. Dennoch, die Lage auf der anderen Straßenseite, die Größe des neuen Geschäfts und die damit verbundenen Möglichkeiten, den Kundenraum zu gestalten, überzeugten die selbstbewusste Unternehmerin. Wer für eine Sache brenne, stünde immer unter Strom, sagt sie. Die Verantwortung für ein eigenes Geschäft sei groß, ihr Warensortiment für eine Stadt wie Dillingen besonders. „Die besten Firmen haben die besten Produkte. Alles andere brauche ich nicht mehr.“

Ein Parfüm kann die Wirkung eines Menschen verändern

Qualität habe ihren Preis; ein guter Duft könne einen Menschen aber verführerisch, sexy oder frech erscheinen lassen – ohne dass der Mensch selbst so frech sei. An ein Parfüm könnte man sich über Jahrzehnte hinweg erinnern: im Guten, bei einem wertvollen Duft, wie auch im Schlechten, bei einem billigen, aufdringlichen Produkt. Düfte können den letzten Urlaub ins Gedächtnis rufen, imaginäre Bilder von den Gärten in Südfrankreich oder Italien zeichnen. Man solle Spaß bei der Wahl des neuen Parfüms haben, das man zuvor mit Liebe ausgewählt hat und wovon man weiß, wo die Inhaltsstoffe herkommen. „Die Ingredienzien eines guten Parfüms werden liebevoll mit Hand geerntet – im Endeffekt ist es also gar nicht so teuer.“ Und natürlich ist der Duft eines Menschen auch in einer Beziehung wichtig. Nicht von ungefähr heiße es schließlich: „Ich kann dich gut riechen.“ Eine Stammkundin kam kürzlich nach einem Klinikaufenthalt in das Geschäft und kaufte sich ihren Lieblingsduft mit den Worten. „Das brauche ich für meine Genesung.“ Solche Worte seien wie Applaus und geben der Chefin, die sich selbst als Künstlerin sieht, Kraft und Energie. Die Begeisterung ihrer Stammkunden, die bis aus München kommen, gebe ihr recht.

"Was in meinen Körper kommt, muss topfrisch sein."

Sechs Tage die Woche steht Ulrike Giffel in ihrem Geschäft, umgeben von Flakons, Pflegeprodukten für Haut und Haare und Accessoires. Das viele Stehen macht ihr nichts aus. Sie sei das gewohnt, achte zudem auf ihre Gesundheit: Sie kaufe nur bei Gärtnern, Metzgern und Bäckern vor Ort. „Was in meinen Köper kommt, muss topfrisch sein. Und ich werfe nichts weg.“

Wer sich auf ein Gespräch mit Ulrike Giffel einlässt, kauft in der Regel mehr ein als geplant. Und schluckt dann an der Kasse. „Bei 90 Prozent der Kunden steht der Preis im Vordergrund. Aber wenn sie von dem Produkt begeistert sind, gibt mir das recht.“ Manche Menschen hätten ihr Bad voller Shampoos, Duschgels und mehr, aber darunter sei nichts, was Energie gibt. Und so kaufen sie dauernd etwas Neues. Das könnte man sich sparen, wenn man gleich das Richtige hätte. Sie empfiehlt Suchenden, sich bei der Auswahl eines Dufts Zeit zu lassen, seine Sinnesorgane einzusetzen und nicht nur nach der Werbung auszuwählen. Die Nase sei besser als fernsehen.

Lesen Sie dazu auch:

Berühmter Duftforscher aus Dillingen

Stiftung Warentest: Gute Sonnencreme muss nicht teuer sein Millionerbin und Society-Liebling: Gloria Vanderbilt ist tot