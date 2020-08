vor 47 Min.

Was sind die besten Durstlöscher

„Wer gesund ist und ausreichend trinkt, steckt auch sehr hohe Temperaturen in der Regel gut weg,“ so Angela Blind, Ernährungsfachkraft bei der AOK in Dillingen. Dagegen kann große Hitze Menschen mit Durchblutungsstörungen, Säuglingen, Kleinkindern und Senioren zu schaffen machen. „Durch Schwitzen verliert der Körper mehr Flüssigkeit und Mineralstoffe “, sagt Angela Blind.

Die besten Durstlöscher sind Leitungs- oder Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertees. Fruchtsaftschorlen liefern auch Mineralstoffe. Am besten ist es, Getränke über den ganzen Tag zu verteilen. Um eisgekühlte Cola und Limonade sollte man allerdings einen Bogen machen. Angela Blind rät außerdem dringend von alkoholischen Getränken ab.

Sport und Anstrengung sollten wohl dosiert oder auf die kühleren Tageszeiten gelegt werden. Für eine schnelle Abkühlung zwischendurch empfiehlt es sich, Wasser auch äußerlich anzuwenden. (pm)

