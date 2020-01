vor 20 Min.

Weidenflechten und Spinnen lernen

Die Kurse im Mooseum Bächingen

Zum Jahresbeginn bietet die Umweltstation Mooseum in Bächingen verschiedene Weidenflecht-Workshops an:

Wer schon erste Erfahrungen im Weidenkorbflechten hat, kann diese im Workshop für Fortgeschrittene vertiefen. Hier erstellen die Teilnehmer laut Pressemitteilung ihren eigenen Weidenkorb. Der zweitägige Fortgeschrittenen-Kurs findet am Freitag, 31. Januar, von 14 - 17 Uhr und am Samstag, 1. Februar, von 9-17 Uhr statt. Am Donnerstag, 6. Februar, findet der Weidenflechtworkshop „Vogelcafé/Blumenampel“ von 9 bis 12.30 Uhr statt. Die Teilnehmer stellen ein Rundgeflecht her, das zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden kann. Der Kurs ist für Anfänger und Geübte geeignet. Das Material stammt laut Pressemitteilung aus der Region.

In einem weiteren Kurs flechten die Teilnehmer ein „Wildes Herz im Topf“. Dieser findet am Mittwoch, 19. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr statt. Dabei kommen verschiedene Flechtarten zum Einsatz. Auch dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Beim nächsten Kurs geht es ums Spinnen: Diese filigrane Handwerksarbeit war gerade in den Wintermonaten bei den Frauen beliebt und ist es immer noch. In dem dreitägigen Kurs am Samstag, 8. Februar, 15. Februar und 22. Februar lernen die Teilnehmer jeweils von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Schaf- und Alpakawolle wie in alten Zeiten zu verarbeiten.

Nähere Informationen und Anmeldungen im Sekretariat Moosem unter Telefon: 07325/952583 oder per Mail an info@mooseum.net (pm)