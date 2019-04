vor 35 Min.

Weisinger fordern auf der Bürgerversammlung Tempo 30

Der Zweite Bürgermeister Simon Peter muss den Rathauschef Erhard Friegel auf der Bürgerversammlung in Weisingen vertreten.

Von Horst von Weitershausen

Die Einführung von Tempo 30 in ganz Weisingen oder zumindest in einigen Straßen des Holzheimer Ortsteils war bei der Bürgerversammlung für die beiden Ortsteile Weisingen und Altenbaindt im Schützenheim ein vorrangiger Diskussionsbeitrag. Dies führte unter den über 100 Versammlungsteilnehmern zu intensiven und engagierten Wortmeldungen.

Braucht Weisingen Tempo 30?

So hatte Zweiter Bürgermeister Simon Peter, der in diesem Jahr in Vertretung von Bürgermeister Ehrhard Friegel die Versammlungen in Holzheim und seinen Ortsteilen durchführt, zu Beginn der Diskussionsrunde einen Antrag von über 90 Anwohnern ins Gespräch gebracht, in der Hofgartenstraße Tempo 30 einzuführen. In diesem Zusammenhang sagte Anton Hahn, dass dieses Thema bereits seit Jahren für die Hofgartenstraße in den Bürgerversammlungen diskutiert, jedoch immer wieder verschoben worden sei.

Tempo 30 forderte in diesem Zusammenhang Matthias Klaus für ganz Weisingen in seiner Wortmeldung, denn der Verkehr nehme immer mehr zu, was ein gesamtpolitisches Problem darstelle.

Für Johann Heidel werde es jedoch ausreichen, wie er sagt, an den Ortseingängen elektronische Tempoanzeigen aufzustellen, damit sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgeschrieben innerörtliche Geschwindigkeit halten, denn damit sei auch schon sehr viel gewonnen. Er wisse um das Problem und werde eine erneute Verkehrsschau mit der Polizei anregen, versprach Simon Peter, wobei er die Vorschläge aus der Bürgerversammlung mit Nachdruck vortragen werde.

Weisingen: Keine Aussagen über zukünftige Bauplätze

In weiteren Wortmeldungen forderte Monika Heinrich, das Verbot, die Altglascontainer am Wochenende zu benutzen, besser zu überwachen, und eine weitere Versammlungsteilnehmerin wollte wissen, wann wieder Bauplätze in Holzheim zur Verfügung stehen werden. „Eine Überwachung der Container am Wochenende ist nicht möglich, da müssen sich die Bürger einfach an das Verbot halten“ sagte der Zweite Bürgermeister, und ein Baugebiet sei erst in Vorplanung, sodass er keinerlei Aussagen über zukünftige Bauplätze abgeben könne.

Auf die Frage von Josef Sitterer, wie es mit dem Anwesen Alte Schmiede weitergehe, antwortete Simon Peter, dass vom Investor der Bau eines Mehrfamilienhauses geplant, ein zeitliches Vorgehen jedoch nicht bekannt sei. In einer weiteren Wortmeldung forderte Werner Klauser, endlich den Neubau der Ortsverbindung Weisingen-Holzheim anzugehen. Bürgermeister Peter verwies für diesen Punkt auf seine Aussage in seinem Vortrag, dass mit dem Ausbau im Mai begonnen werde. In diesem Zusammenhang hatte er auch erwähnt, dass mit dem Ausbau der Straße ein weiterer Lebensmittelmarkt neben dem bestehenden Edeka-Markt gebaut werde. Begonnen hatte Simon Peter die Bürgerversammlung mit dem Vortrag zu den statistischen Einwohnerzahlen der Gemeinde Holzheim. Demnach lebten zum 31. Dezember 2018 in Holzheim insgesamt 3673 Einwohner, davon 1080 in Weisingen und 124 in Altenbaindt.

Holzheim bleibt auch in diesem Jahr schuldenfrei

Insgesamt 30 Geburten wurden in der Gemeinde registriert, davon zwölf in Weisingen, in Altenbaindt null. An Asylbewerbern lebten zur Zeit 25 Personen in Holzheim, davon zehn in Weisingen. Asylberechtigt seien davon sieben Personen, drei von ihnen lebten in Weisingen.

Anschließend legte Simon Peter die wichtigsten Haushaltszahlen vor, wobei die Gemeinde Holzheim auch in diesem Jahr weiterhin schuldenfrei bleiben werde. Für das DSL Höfeprogramm werde die Gemeinde die volle Förderung ausschöpfen und in Sachen Fernwärme könne er mitteilen, dass die Erweiterung so gut wie fertiggestellt sei.

Im weiteren Versammlungsverlauf hatte Vanessa Berchthold den Versammlungsteilnehmern nochmals die App „Unser Aschberg“ vorgestellt. Dabei verwies sie auf die großartigen Möglichkeiten sowie die einfache Bedienung der App für die Bürger.

