Wenn aus der Helferin die „Oma“ wird

Seit fünf Jahren gibt es den Dillinger Asylhelferkreis. In dieser Zeit sind besondere Freundschaften entstanden. Aber nicht alle Probleme wurden gelöst.

Von Cordula Homann

Erika Lüters, Irmgard Faul oder Beatrice Wörrle – alle drei nahmen am ersten Treffen des Helferkreises Asyl/Migration in Dillingen teil. Fünf Jahre ist das jetzt her. Nun wurde im Haus St. Ulrich in Dillingen daran erinnert.

Wie viele andere auch, haben die drei Frauen damals die Patenschaft für einen Flüchtling übernommen. Etwa für Jamal Antar aus Syrien. Jahrelang kämpfte er darum, in Deutschland bleiben zu dürfen. Einen dicken Ordner füllen die ganzen Unterlagen dafür.

Mit einem Teppich für eine Dillinger Wohnung fing alles an

Irmgard Faul brachte einen frischen Teppich rüber in die Wohnung in der Dillinger Weberstraße, in der damals rund 20 Menschen wohnten. So lernte sie Jamal und seine Familie kennen. Inzwischen ist der Syrer Fernbusfahrer und dauernd unterwegs. Oberstdorf, Niederlande, Österreich, Berlin. „Die Prüfung an der IHK habe ich auf Anhieb bestanden. Ohne Fehler.“

Dafür gibt es anerkennenden Applaus. Rund 50 Leute sind an diesem Abend gekommen. Sie hören von Erfolgen, von Dankbarkeit. Irmgard Faul erzählt, wie aus ihrer Rolle als Helferin eine Freundin der syrischen Familie wurde. Beatrice Wörrle hat nach den vielen Jahren mit Louis Omorgbe und seiner Familie das Gefühl, sie sei selbst schon mal in Nigeria gewesen. Der Vater von drei kleinen Mädchen hat inzwischen eine Stelle in Höchstädt gefunden – nachdem die Helfer ihn aus der Abschiebehaft befreit hatten.

Der Tschetschene bekommt viel Lob von Erika Lüters

Für die Kinder des Tschetschenen Islam Saiev ist die Dillingerin Erika Lüters sogar zur Oma geworden. „Das tut mir gut“, sagt sie. Der junge Mann mit dem schwarzen Käppi sei inzwischen sehr pünktlich. „Ich habe aber vor allem eine hohe Achtung vor ihm, weil er sich zerreißt, um allen gerecht zu werden. Und wie er seine Religion lebt und dabei anderen gegenüber so tolerant ist.“ Dillingens Stadtpfarrer Wolfgang Schneck moderiert das Gespräch mit den drei Frauen und den drei Flüchtlingen.

Die Kinder sprechen kennen nur Deutschland - müssen sie zurück nach Tschetschenien?

Dabei wird auch klar: Die Bande sind gewachsen, die Probleme aber nicht gänzlich geschmolzen; Antar genießt laut Georg Schrenk, Koordinator des Helferkreises und von Anfang Motor der Gruppe, nur subsidiären Schutz. „Er darf erst mal bleiben, hat eine Aussicht auf Niederlassungserlaubnis.“ Saev dagegen ist nur geduldet. Seit sechs Jahren lebt er in Deutschland. Seine Kinder sprechen fließend deutsch – müssen sie dennoch eines Tages alle zurück nach Tschetschenien? Und Omorgbes Fall ist bei der Härtefallkommission des bayerischen Landtags gelandet. „Wir hoffen, dass er durchkommt“, sagt Schneck. Die Chancen seien nicht schlecht.

Pfarrer Schneck streut mit ruhiger Stimme eigene kleine Geschichten ein. Er erinnert daran, wie er den Oberst a.D. Schrenk einst ermahnte, er habe es nun mit freiwilligen Helfern zu tun. Da muss auch der Oberst lachen. Die Gruppe sei immer mehr zusammengewachsen, lobt Wörrle. Sie ist froh, dass immer Schrenk den Kampf mit den Behörden aufnimmt. „Es war ja auch ein Lernprozess“, sagt Pfarrer Schneck dazu und schaut dabei zu Oberregierungsrat Peter Alefeld vom Dillinger Landratsamt. Der stimmt zu: „Ja, mit Sicherheit. Für beide Seiten.“

Auch vor der Flüchtlingswelle lebten zig Nationen in Dillingen

Der Pfarrer macht auch darauf aufmerksam, dass im Dillinger Kindergarten St. Josef inzwischen Menschen aus 25 Nationen betreut werden. „Aber vor ein paar Jahren waren es auch schon 21 Nationen – nur damals hat das keiner gemerkt.“ Und er weißt auf ein Problem der Helfer hin, das ihm selbst nicht fremd sei: Dass man übergriffig werde, zuviel helfen will. 550 Flüchtlinge leben laut Schrenk heute in Dillingen. Viele in Gemeinschaftsunterkünften. „Und ich kenne kaum einen Geduldeten, der einen Pass hat und arbeiten darf.“ In Baden-Württemberg sei es wesentlich leichter, eine Erlaubnis für eine Beschäftigung zu bekommen.

Stanley aber habe einen Pass, hatte einen Job und einen Arbeitgeber, der an ihm festhalten wollte. Doch dann sei der Pass plötzlich abgelaufen – und Stanley verlor die Stelle. „Die meisten Bürger fragen sich, warum so viele Flüchtlinge tagsüber unterwegs sind. Es ist ganz einfach: Weil sie nicht arbeiten dürfen. Was sollen sie also sonst tun?“ fragt Schrenk in den Raum. Er plädiert dafür, dass Flüchtlinge so lange arbeiten dürfen, bis sie abgeschoben werden. Im Anschluss an das Rundgespräch wurde in der ARD-Sendung Monitor ebenfalls das Beschäftigungsproblem von Flüchtlingen thematisiert. Das Fernsehteam hatte auch mit Schrenk gedreht.

Doch bevor sich das Publikum an den heimischen Fernseher setzt, hält David Förster vom Bayerischen Flüchtlingsrat noch einen Vortrag über den Migrationspakt, der ab 1. Januar 2020 gilt. Hoffnung macht der junge Mann aber nicht: Auch damit werde es nicht leichter werden, Flüchtlinge in Arbeit zu vermitteln.

