18.01.2020

Wenn der Bezirk zu den Menschen kommt

In Höchstädt gibt es jetzt eine neue Beratungsstelle für Bürger. Welche Aufgaben sie übernimmt und bei welchen Anliegen sie den Bürgern im Landkreis helfen kann.

Von Tanja Ferrari

Vor dem Höchstädter Schloss tut sich etwas: Ab Montag öffnet dort eine Außenstelle des Bezirks Schwaben ihre Türen für alle Bürger im Landkreis. Bei Fragen zu den Themen Soziale Hilfen, Gesundheit, Kultur und Heimatpflege, Natur und Umwelt, Jugend und Bildung sowie Europa soll nun in der Donaustadt eine erste Anlaufstelle angeboten werden. Die Idee, näher zu den Bürgern zu kommen, stammt von Johann Popp, CSU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir es geschafft haben, die erste Außenstelle des Bezirks in den Landkreis Dillingen zu holen“, betont er bei der Einweihung am Freitagnachmittag. Auch wenn bei gewissen Fragen nicht direkt in Höchstädt weitergeholfen werden könne, könnten Bürger über die Mitarbeiter vor Ort zumindest an die richtigen Stellen vermittelt werden und gezielte Hilfe erhalten. Ziel sei es vor allem, den Menschen die Hemmungen zu nehmen, sich überhaupt beraten zu lassen, und Barrieren abzubauen.

Warum die Bezirks Außenstelle so wichtig ist

Dass die neue Außenstelle des Bezirks ein wichtiger Schritt ist, findet auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Er sagt: „Wir wollen unsere Präsenz vor Ort aufbauen und nicht mehr länger als anonymer und unbekannter Riese nur in Augsburg sitzen.“ Für Menschen, die bei Fragen oder Anliegen nicht ohne Weiteres in die Hauptverwaltung nach Augsburg kommen könnten, wolle man diese Dienstleistung nun anbieten: Also ein dauerhafter und umfassender Ansprechpartner direkt vor Ort sein. Die Einweihung der Außenstelle habe fast schon historischen Charakter, witzelt Sailer und ergänzt, dass weitere Einrichtungen im gesamten Bezirk geplant seien.

Wer die Ansprechpartner in Höchstädt sind

In Höchstädt übernimmt ab der kommenden Woche Simone Konrad mit ihrem Team aus Sachbearbeiterinnen aus der Sozialverwaltung die Beratung. Egal ob bei der Antragsstellung von Sozialhilfen, dem Kulturprogramm, der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung oder Fragen zum Denkmalschutz – die Mitarbeiter sollen eine erste Anlaufstelle bieten und abgestimmt auf die jeweilige Situation fachmännische Auskunft geben. „Obwohl wir noch gar nicht offiziell eröffnet haben, beraten wir schon seit einigen Tagen“, verrät Konrad.

Die ersten Menschen aus dem Landkreis hätten bereits den Weg zu ihrem Team in den Glasbau beim Höchstädter Schloss gefunden. Durch die Eröffnung hofft sie, dass das Angebot noch bekannter wird. „Nachdem wir telefonisch einen Termin vereinbart haben, helfen wir gerne bei allen Anliegen weiter“, erklärt sie.

Wie die Idee bei den Politikern im Landkreis ankommt

Die Idee von Initiator Popp weiß auch Landrat Leo Schrell zu schätzen. Er sagt: „Wenn alles klappt, könnte in Höchstädt auch bald ein Pflegestützpunkt entstehen.“ Sobald die bayernweite Finanzierung geklärt sei und der Rahmenvertrag stehe, sei er sich sicher, dass eine Lösung für den Landkreis gefunden werden könne.

Lob gab es außerdem auch vom Landtagsabgeordneten Georg Winter. „Die Nähe zu den Menschen ist immer eine gute Sache“, betont er. Wichtig sei es auch, für die Zukunft auf kurzem Weg Lösungen anzubieten und den zunehmenden Herausforderungen standzuhalten.

Die Außenstelle des Bezirks in Höchstädt ist von Montag bis Freitag geöffnet. Termine werden nach telefonischer Vereinbarung vergeben. Weitere Informationen unter www.bezirk-schwaben.de oder via Telefon unter 0821/31014479.

