Wer hat eine Mauer in Dillingen angefahren?

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Dillingen.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Dillingen. Bei einer anderen Unfallflucht bekamen die Beamten ein Kennzeichen.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten. Eine ereignete sich am Montag zwischen 17.15 und 17.45 Uhr. Während dieser Zeit wurde eine Gartenmauer, die zu einem Anwesen in der Dillinger Robert-Bosch-Straße gehört, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Ein Bissinger soll einen Schaden von 3000 Euro verursacht haben

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Bahnhofs an der Großen Allee. Dort war ein 29-jähriger Bissinger mit seinem Mercedes beim Rückwärtsausparken gegen einen Audi geprallt und verursachte einen Sachschaden von etwa 3000 Euro an dem Fahrzeug. Durch einen Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Unfallwagen schließlich kurz vor Bissingen stoppen.

An seinem Fahrzeug stellten die Beamten frische Unfallspuren fest. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. (pol)

