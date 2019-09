00:34 Uhr

Wer möchte Sarah Straub live erleben?

Wir verlosen Karten für ihr Konzert in Birkenried

In den kommenden Tagen ist in Birkenried einiges los: Am Feiertag, 3. Oktober, heißt es ab 20 Uhr: Spirit of Smokie. Dann gastiert Dean Barton im Kulturgewächshaus. Der Sänger ist der Sohn von Alan Barton, Leadsänger von Smokie, gestorben nach einem Autounfall 1995 nahe Köln. Dean Barton hat die raue und doch gefühlvolle Stimme seines Vaters geerbt und präsentiert nun ein besonderes Revival der Band Smokie. Los geht es um 20 Uhr. Platzreservierung unter tickets@birkenried.de, Telefon 08221/24208 (AB).

Am Sonntag, 6. Oktober, gastiert um 14 Uhr Sänger und Songwriter Dietmar Schrader in Birkenried. Mit Gesang, Gitarre und Mundharmonika präsentiert er abwechslungsreich seine eigenen Lieder mit deutschen Texten. Die musikalischen Einflüsse aus Folk, Rock, Blues, Soul, Swing, Pop, Alternative, Country und Weltmusik verbinden sich mit dem Blick in die Natur, die menschliche Seele, das Leben Einzelner und unserer Gesellschaft. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt.

Bereits einen Tag vorher, am Samstag, 5. Oktober, präsentiert Sarah Straub im Kulturgewächshaus ihr erstes deutsches Programm mit Liedern von Rio Reiser, Konstantin Wecker, Hannes Wader, Reinhard Mey und Wolfgang Niedecken. Vor Kurzem präsentierte die Gundelfinger Sängerin ihre neue CD „Alles das und mehr“, auf der sie zwölf Songs des Münchner Liedermachers Konstantin Wecker neu interpretiert hat. Platzreservierung unter tickets@birkenried.de, Telefon 08221/24208 (AB). Wir verlosen zweimal zwei Karten für das Konzert von Sarah Straub. Die ersten beiden Anrufer, die sich am heutigen Dienstag, 1. Oktober, ab 11 Uhr unter Telefon 09071/7949-21 melden, gewinnen.

